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Сегодня, 09:35

Бен Аскрен назвал условие для возвращения в UFC

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) заявил, что готов вернуться в UFC, если ему предложат бой с Хорхе Масвидалем (35-17) на UFC 300.

«Если Дана Уайт мне позвонит и скажет: «Эй, готов ли ты подраться с Хорхе Масвидалем на UFC 300?», тогда я готов буду вернуться в октагон», — сказал Аскрен в подкасте Даниэля Кормье.

Аскрен проиграл Масвидалю нокаутом на шестой секунде боя, когда пропустил удар коленом в прыжке. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

Исход поединка стал предметом широкого обсуждения в мире смешанных единоборств, а видео быстрого финиша Масвидаля стало вирусным. Бой состоялся 6 июля 2019 года на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, США.

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