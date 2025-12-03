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Немков — о реванше Яна и Двалишвили: «Считаю, что шансы в этом бою равные»

Боец PFL в тяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» дал прогноз на предстоящий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Считаю, что шансы в этом бою равные. Смотря кто и как подготовился. Мераб сейчас на подъеме, проводит четвертый бой за год, будет чувствовать уверенность. А Петр вернулся в хорошую форму — надеюсь, у него получится победить», — сказал Немков «СЭ».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Их первый поединок состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Руслан Ботвенко

Мераб Двалишвили vs&nbsp;Петр Ян, Александр Пантожа и&nbsp;Богдан Гуськов.UFC 323 Ян vs Двалишвили 2 и Пантожа vs Ван: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
ММА UFC: Двалишвили — Ян
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Вадим Немков
Мераб Двалишвили
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