Менеджер Махачева считает, что Гэрри не заслужил титульного боя

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, считает, что ирландец Иэн Гэрри не заслуживает драться за титул.

«Усман сделал многое для UFC. Я буду выступать за то, чтобы он получил бой за титул. Что сделал Иэн Гэрри за последние пару лет? Усман — легенда. Ему предлагали бой с Шавкатом в ноябре, и Камару согласился. Камару — одно из самых громких имен в дивизионе. Когда ты Ислам Махачев, ты хочешь, чтобы твое имя осталось в истории», — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

22 ноября Гэрри вызвал на бой Махачева после победы над экс-чемпионом Белалом Мухаммадом на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.