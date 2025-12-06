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UFC 323 Двалишвили — Ян 2: трансляция боев турнира начнется в 2.00 мск 7 декабря

Турнир UFC 323 с главным боем Двалишвили vs Ян пройдет 7 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 323 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 декабря. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Время начала турнира — в 2.00 по московскому времени, а основного карда — в 6.00 мск.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

В главном событии ивента запланирован титульный бой в легчайшем весе между чемпионом дивизиона, грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном. Соглавное событие UFC 323 — поединок за пояс в наилегчайшем весе между обладателем пояса, бразильцем Александром Пантожей и американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном.

Трансляцию UFC 323 Двалишвили — Ян 2 с 2.00 по московскому времени будут вести платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). С 6.00 мск прямой эфир начнется на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно) и в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 323. Ключевые события и результаты поединков турнира также можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

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Александр Пантожа
Джошуа Ван
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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