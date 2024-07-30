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Сегодня, 21:10

«Кассирша — это дико звучит». Боец UFC Дудакова выступила против феминитивов

Боец UFC Дудакова выступила против феминитивов
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Виктория Дудакова.
Фото Соцсети

Боец UFC Виктория Дудакова в интервью «СЭ» выразила мнение, что феминитивы противоречат нормам русского языка.

— Как относишься к феминизмам? Диетологиня, профессорка, режиссерка и так далее.

— Я против такого. Парикмахерша... Я за русский язык! Профессия всегда однопола, по крайней мере, должна быть так названа. Блогер — значит, блогер, никакая не блогера. Спортсмен... ну, спортсменка — еще ладно, более-менее звучит. Кассир, но не кассирша — это дико для меня звучит, это некрасиво даже. Не потому что я против феминизма, просто все должно быть в здоровом ключе. Я считаю, что феминизм — это женщины, которые борются за свои права. Хотя у нас уже предостаточно прав, как я считаю. Просто чтобы быть наравне с мужчинами. Чтобы, допустим, платили одинаково — на одинаковых должностях. Просто бывают ситуации, когда мужчинам платят больше.

Но есть абсолютно нездоровые темы! Когда, допустим, обливают водой в метро — когда мужчина сидит... Видели, да, момент, когда мужчна сел, широко ноги расставил, а женщина подошла и водой на него прыснула? Вот такое я не приветствую. Ни в коем случае! Считаю, что такого вообще не должно быть. Все должно быть в здоровом ключе. Хочешь добиваться сама? Добивайся. Но не за счет того, что мужчин некоторых уже начинают унижать просто...

— Как бы ты слово «боец» преобразовала в женский род?

— Боец — он и есть боец. Человек, который занимается единоборствами. Пловец... Пловчиха — ну, нет такого слова даже! Когда я занималась плаванием — это очень дико звучало, когда кто-то писал «она пловчиха» или еще что-то. Это резало слух! «Она — пловец», — вот так говорят. Это уже мои заморочки. С русским языком мои заморочки (Смеется.).

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