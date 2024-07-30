Забит: «В UFC уже раза 3-4 приглашали в Америку»

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал, что руководство UFC по-прежнему обращаются к нему с предложениями.

«Часто бывает, — сказал Магомедшарипов. — Как оставил [спорт], они уже раза три-четыре выходили на связь, хотели встречу, приглашали в Америку, но у меня не получилось поехать. Просто я знаю, что ничего им обещать не смогу, из-за этого не видел смысла ехать, встречаться. Часто ли думаю о возвращении? Бывает иногда, пока что нет желания возвращаться, а так желание есть, тренируюсь, помогаю своим братьям».

Забит Магомедшарипов последний поединок провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве, одолев Келвина Кэттера. В UFC у Забита шесть побед и ни одного поражения.