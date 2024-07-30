Шара Буллет: «Мне сказали, что я могу драться в Америке»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) рассказал, что он может участвовать в турнирах в Соединенных Штатах несмотря на проблемы с глазом.

«Мне сказали, что в определенных Штатах я, возможно, не смогу драться, надо отдельно договариваться. Мне сказали, что я могу участвовать во многих турнирах в Америке, которые будут проходить, но это нужно заранее на эти турниры проситься. Я готов был в Америке подраться для своих фанатов. Но все знают, что у меня больше тяга к своим родным фанатам из стран СНГ, к русским добрым мужикам из России, с Кавказа. Много людей за меня болеют. Хотелось бы по нашему часовому поясу выступить, чтобы им удобно было смотреть. И плюс к тому, что мои секунданты не могут туда [в США] вылететь, потому что у многих из них нет визы. Тоже чуть усложняет ситуацию», — сказал Магомедов журналистам в Абу-Даби.

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.