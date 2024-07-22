Шавкат Рахмонов ответил на вызов Иэна Гэрри: «Этот бой даже не будет близким»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) уверен, что он без проблем побьет седьмого номера рейтинга в полусреднем весе Иэна Гэрри (15-0).

«100 процентов финишей против 53 процентов финишей. Если этот бой случится, он даже не будет близким», — написал Рахмонов в соцсети X.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Гэрри победил Пейджа единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.