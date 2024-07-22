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Том Аспиналл: «Русские очень уважительные, позитивные и приятные люди, с которыми легко найти общий язык»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) заявил, что у него сложились приятные впечатления от общения с русскими.

«Исходя из моего личного общения с русскими, я могу сказать, что они очень уважительные, позитивные и приятные люди, с которыми легко найти общий язык.

Как я уже упоминал, это только мое мнение, основанное на личном опыте. Кроме того, они являются отличными бойцами. Они хороши во всем. Все они занимаются боевыми искусствами всю свою жизнь, как и я. И, по крайней мере, из того, что я видел, они — солидные и уважаемые люди», — сказал Аспиналл Red Corner MMA.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).

Том Аспиналл
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