Колби Ковингтон: «Президент Трамп — самый жесткий человек на земле»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) поддержал Дональда Трампа, на которого было совершено покушение во время предвыборной речи в Пенсильвании.

«Президент Трамп — самый жесткий человек на земле. Да благословит Господь его и его семью», — написал боец в соцсети X.

На Трампа было совершено покушение. Во время его выступления в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Попавшая в Трампа пуля пробила верхнюю часть его правого уха. После этого политика увезли в больницу.