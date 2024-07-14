Умар Нурмагомедов рассказал о своем состоянии перед боем с Сэндхэгеном

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) подтвердил, что подготовка к бою со вторым номером рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхэгеном (17-4) идет по плану.

«Мы спокойно подошли к акклиматизации. Все четко, все хорошо. Впереди тяжелые три недели, а уже после останется согнать вес и выступить», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Хабиба.

Нурмагомедов следующий бой проведет против Сэндхэгена 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.