Волков: «В бою с Туивасой уворачивался случайно. Я в это сам не мог поверить»

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в интервью «СЭ» заявил, что видит в своей манере ведения боя много проблем.

— Вадим Немков говорил, что ты уязвим к размашистым ударам, к оверхендам, к апперкотам. Это создает дополнительные риски. Я пересматривал бой с [Таем] Туивасой, и ты довольно ловко уклонялся от всех его закидух и оверхендов. Ты можешь сказать, что сейчас такой проблемы для себя не видишь в защите от этих ударов?

— Это же Вадим сказал. Надо у него спросить, видит ли он проблемы. Я у себя много проблем вижу. Я не только размашистые удары, но и разные удары пропускаю. Тут как повезет. Я в бою с Туивасой уворачивался случайно. Я когда уворачивался, думал: «Ничего себе, увернулся!» Я в это сам не мог поверить. Просто на инстинктах получалось делать.

У каждого бойца, особенно в топ-10, своя манера бить. И под нее нужно подстраиваться. С кем-то получается, с кем-то не получается. У меня в лагере были разные ребята, боксеры, которые размашисто били, по-разному. Поэтому старался готовиться, как мог. Пропускал ли я удары? Конечно, но это нормальное явление. Вопрос — как действовать дальше? Вопрос в том, изменят ли эти удары поединок или нет. Удары пропускают все. И прямые, и размашистые. Размашистые часто бывают более сильные. Я не помню, чтобы я так много пропускал. Конечно, я пропускал что-то, но по статистике, наверное, у меня защита от ударов достаточно неплохая должна быть.

Сергей Павлович (18-2) и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.