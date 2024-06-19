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Сегодня, 10:05

Волков: «Анкалаев меня очень удивил»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в интервью «СЭ» отметил работу со вторым номером рейтинга в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым (18-1) во время тренировочного лагеря Анкалаева к бою с Джонни Уокером (21-8).

— Я хотел спросить о работе с Магомедом Анкалаевым. Магомеду и его тренеру Сухрабу [Магомедову] очень понравилось работать с тобой. Они отметили твой вклад в их победу над [Джонни] Уокером. Скажи, тебя обогатила эта работа? Как тебе работа с ним?

— Магомед очень разнообразный. Он меня тоже очень удивил. Несмотря на то, что он как бы легче меня, с ним было тяжеловато. Он также физически сильный, очень разнообразный, очень хороший спортсмен, обученный. Все умеет — бороться и бить. Очень было сложно к нему какие-то ключи подобрать в спарринге. Я думаю, что ему было нелегко, и мне было сложновато. У нас работа была достаточно интересная. И для меня, и для него полезная. Он находился уже на финишной прямой. Я, скорее, был вне лагеря и не в такой суперфизической форме. Очень понравилась мне эта работа. И с ним было тяжеловато работать. Я был удивлен.

— А как думаешь, он в тяжелом весе мог бы бороться за пояс или за подступы к топ-5?

— Теоретически, да, если бы поднабрал немного веса, он легкий для тяжелого веса. А по габаритам он большой, поэтому, если бы вес поднабрал, то смог бы. Он технически хорошо обучен. Надо просто говорить, что ребята в 90 килограмм не только полегче, они еще более выносливые. Поэтому с ним особенно работать в таком темпе, в быстром и в долгом — немного тяжеловато. В целом, думаю, да, у него получилось бы, конечно. У всех получилось бы, главное — в это верить. Поэтому, конечно, да, конечно, мог бы.

Сергей Павлович (18-2) и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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