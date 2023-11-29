Деметриус Джонсон назвал Джона Джонса величайшим бойцом MMA: «Он единственный, кого я поставлю выше себя»

Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) считает, что только экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) может стоять выше него в списке величайших бойцов в истории MMA.

«Никому не удавалось сделать то, что удалось мне в наилегчайшем дивизионе, — начал Джонсон в своем подкасте. — У меня 11 защит титула. У меня есть победы нокаутом, сабмишном, решением... Как хотите, так и называйте. Джонс — единственный человек, которого я поставлю выше себя, потому что этот человек, как мне кажется, в любой момент, когда он оказывался в клетке, мог бы просто уничтожить своего соперника, как бы он этого ни хотел.

Я смог провести 11 защит титула подряд и всегда стремился к финишу против своих соперников. И я смог перейти в другую организацию, где дерусь в легчайшем весе с более крупными соперниками, по другим правилам. Я смог выиграть мировой Гран-при, затем вернуться и драться за пояс, выиграть нокаутом, затем защитить пояс и после всего этого выступить в турнире IBJJF по бразильскому джиу-джитсу. Я получил коричневый пояс в 37 лет. Ни один из этих бойцов, даже сам Джон Джонс, не смог бы сделать этого. Поэтому я думаю, что мое умение переходить к разным видам спорта — это то, что ставит меня выше этих парней».

Джонсон в трилогии против Адриано Мораеса (20-5) победил единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая на One Championship в Брумфилде, США.