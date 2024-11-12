Налоговая заблокировала счета двух организаций Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух организаций экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Mash.

36-летний боец являлся учредителем организаций «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», к официальным бумагам которых возникли вопросы у ФНС.

16 августа представитель Нурмагомедова сообщил, что спортсмен урегулировал проблемы с собственной задолженностью по налогам перед ФНС на 302 миллиона рублей.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в ММА и завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года.