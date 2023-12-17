Туменов считает, что Чурчаев может быть интересен UFC

Боец ACA Альберт Туменов считает, что у Шовхала Чурчаева есть все шансы на то, чтобы оказаться в UFC.

«Он может там оказаться. Я не видел ни одного его боя. Но то, что он показывает и делает, такие бойцы UFC нужны. Мы видим, как грамотно они подвели к титулу Шона О'Мэлли. Он не был таким сильным в первое время. Он аккуратно шел и ему дали удобных бойцов. Он эпатажный человек. Шовхал тоже делает что-то необычное. Такие бойцы могут быть интересными для UFC», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Чурчаев провел в октябре против Шамиля Пахана Галимова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Изначально противостояние завершилось вничью, но позже бой был признан несостоявшимся.