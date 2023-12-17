Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:18

Туменов считает, что Чурчаев может быть интересен UFC

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ACA Альберт Туменов считает, что у Шовхала Чурчаева есть все шансы на то, чтобы оказаться в UFC.

«Он может там оказаться. Я не видел ни одного его боя. Но то, что он показывает и делает, такие бойцы UFC нужны. Мы видим, как грамотно они подвели к титулу Шона О'Мэлли. Он не был таким сильным в первое время. Он аккуратно шел и ему дали удобных бойцов. Он эпатажный человек. Шовхал тоже делает что-то необычное. Такие бойцы могут быть интересными для UFC», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Чурчаев провел в октябре против Шамиля Пахана Галимова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Изначально противостояние завершилось вничью, но позже бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-churchaev-mozhet-byt-interesen-ufc-316279/
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикрев считает, что Махачев может победить Эдвардса

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости