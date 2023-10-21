Бикрев: «Шаре Буллету есть над чем задуматься после боя с Силвой»

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев поделился мнением о выступлении Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) на турнире UFC 294. Он считает, что россиянину еще есть над чем работать.

«По статистике Шара взял все раунды. Когда его переводили, в партере он наносил больше ударов, чем соперник. Первый и второй раунды я бы отдал Шаре, третий — Силве. Но можно было и все раунды отдать россиянину. Кроме переводов бразилец ничего не делал. Пытался, но Шара был интереснее. Проблемы (с борьбой) есть. С более крутыми борцами, они будут остро решаться. Не сказать, что поединок понравился, но и не сказать, что дебют получился плохим. Шаре есть над чем задуматься, и в каком ключе дальше двигаться», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

21 октября Шара Буллет единогласным решением судей победил бразильца Бруно Силву на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок стал для Магомедова дебютным в UFC. Он подписал контракт с лигой в декабре 2022 года.

29-летний россиянин одержал 16-ю победу в ММА и продолжает оставаться непобежденным.