Кремлев: «Макгрегор и Ян не против побоксировать между собой. Если это состоится, мы поддержим»

Глава Международной федерации бокса Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном бое между Петром Яном и Конором Макгрегором по правилам бокса.

«Дружу и с Макгрегором, и с Яном. Если этот бой состоится, будет хорошая популяризация спорта. У них огромная аудитория, оба чемпионы. Своими действиями они будут призывать людей заниматься спортом. Конечно, мы это поддержим. А так, у Макгрегора еще свой контракт на несколько боев, желаем ему удачи. А у Петра бой в марте, ждем его с победой! Но они не против и побоксировать между собой», — сказал Кремлев «СЭ».

Дуэль взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора состоялась в боксерском турнире в Дубае, где в главных боях выступали Альберт Батыргазиев и Евгений Тищенко.

После дуэли российский боец назвал реальным боксерский поединок против Макгрегора.