4 мая, 04:05

Яна Сантос — Миша Тейт: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Началась прямая трансляция боя между Яной Сантос и Мишей Тейтом UFC on ESPN 67
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Яна Сантос (Куницкая).
Фото соцсети

Началась прямая трансляция боя в легчайшем весе между россиянкой Яной Сантос (Куницкая) и американкой Мишей Тейтом в рамках турнира UFC on ESPN 67. Вечер ММА проходит на «Уэллс Фарго Арене» в Де-Мойне (штат Айова, США).

Смотреть бой Сантос — Тейт можно на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Ключевые события и результаты всех поединков UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC сайта «СЭ».

ММА UFC: Сантос — Тэйт

35-летняя Сантос в карьере одержала 15 побед и потерпела восемь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

На счету 38-летней Тейт в профессиональных ММА — 20 побед и девять поражений.

Азамат Бекоев — Райан Лодер: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Бекоев нокаутировал Лодера на UFC on ESPN 67

