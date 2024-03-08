Бадаев выразил обеспокоенность перед боем Яна и Ядонга на UFC 299

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о бое Петра Яна и Сонга Ядонга в турнире UFC 299 в Майами (США).

«Честно, да (есть опасения). Как-то не жалеют Петю. Понимаю, что он не нуждается в том, чтобы его жалели. Может, UFC не дает ему права выбора. На месте менеджеров я бы поспорил и захотел получить кого-то полегче для обретения уверенности. Это не значит, что менеджеры не пытались. Или UFC им чего другого не предложило», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее Ян назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться.