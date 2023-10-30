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Сегодня, 13:47

Камил Гаджиев рассказал, в каком случае Махачев станет лидером pound for pound

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что пока чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не проиграл или не завершил карьеру, он будет на вершине рейтинга pound for pound.



«Ничего ему [Махачеву] делать не надо [чтобы стать первым номером pound for pound]. Должен проиграть Джонс, либо Джонс должен завершить карьеру. Пока этого не произойдет, UFC так и будет держать его на первом месте. Почему? Потому что он чемпион в тяжелом весе, тяжелый вес — самый престижный. Джон пока не проиграл, поэтому только его завершение карьеры, его бездействие либо его поражение могут стать предпосылкой к тому, чтобы кто-то занял его место. Но есть еще один путь — можно стать двойным чемпионом. Я думаю, что Ислам рано или поздно посягнет на пояс в 77 кг», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Камил Гаджиев
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