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Сегодня, 10:14

Алекса Перейру обвинили в изнасиловании

Давид Хачатрян
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Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Девушка Мередит Браун опубликовала в свой TikTok, на котором 54 тысячи подписчиков, видео, заявив, что чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) якобы изнасиловал ее 2 июня сразу после UFC 302.

Она детально описала произошедшее в гостиничном номере. По ее словам, при этом присутствовали ее подруга, которая их познакомила, и переводчик Перейры. Видео длится около двадцати минут, но она не привела убедительных доказательств в подтверждение своих слов.

Перейра и его команда никак не отреагировали на обвинения. Бразилец был замечен на UFC 302, который прошел 1 июня, а затем стал хедлайнером UFC 303 в конце того же месяца.

Источник: ACDmma
Алекс Перейра
UFC
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