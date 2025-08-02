UFC Fight Night Таира — Пак: трансляция боев турнира начнется в 1.00 мск 3 августа

Турнир UFC Fight Night пройдет в ночь на воскресенье, 3 августа. Событие состоится в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США), начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.

В полном объеме турнир покажут UFC Fight Pass, канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте и в ленте новостей UFC.

Главным событием вечера станет бой в наилегчайшем весе между японцем Татсуро Таирой и корейцем Хьюн Сун Паком. В соглавном поединке в легком весе сразятся поляк Матеуш Ребецки и шотландец Крис Данкан. Также в турнире примет участие российский средневес Андрей Пуляев, который подерется с американцем Ником Клайном.