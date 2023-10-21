Американский боец Генри не смог самостоятельно покинуть октагон после удара в пах

Американский боец Виктор Генри не сумел самостоятельно покинуть октагон после удара в пах от афганца Джавида Башарата в поединке на UFC 294.

36-летний американец получил удар в пах в начале второго раунда, после чего упал и долго не мог подняться на ноги. В итоге Генри не сумел самостоятельно покинуть октагон, а бой был остановлен и в итоге признан несостоявшимся.

На счету Генри 23 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах. В активе Башарата 12 побед в 12 боях.