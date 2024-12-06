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Сегодня, 22:30

Во сколько начнется турнир UFC 310: когда и где смотреть трансляцию боев

UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Пантожа.
Фото Global Look Press

Турнир по ММА UFC 310 пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 7 на 8 декабря. Начало ранних прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск.

В главном бой состоится защита титула Александра Пантожы. Бразилец подерется с японцем Кайей Асакурой. В соглавном событии казахстанский боец Шавкат Рахмонов проведет поединок против ирландца Иана Гарри. Также запланирован бой российского бойца Александра Волкова против француза Сириля Гана.

Основной кард UFC 310

Александр Пантожа — Кай Асакура

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри

Сириль Ган — Александр Волков

Брайс Митчелл — Крон Грейси

Нэйт Ландвер — Ду Ху Чой

В России трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ».

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Александр Волков (единоборства)
Александр Пантожа
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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