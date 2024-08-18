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Сегодня, 10:05

Адесанья: «Вы будете скучать по мне, когда я уйду»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) сообщил, что будет продолжать драться и делать все, что в его силах.

«Я делаю то, что в моих силах. Я просто хочу продолжать совершенствоваться, в том числе в грэпплинге. Не думаю, что в следующий раз вы увидите меня в октагоне через три месяца, как обычно. Наслаждайтесь мной, пока я здесь, потому что вы будете скучать по мне, когда я уйду», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Дрикус дю Плесси (22-2) победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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