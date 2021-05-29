Интервью с Умаром Нурмагомедовым.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Умар Нурмагомедов (13-0) — один из самых перспективных бойцов легчайшего веса UFC. Он дебютировал в UFC в январе этого года, во втором раунде задушив Сергея Морозова. Однако затем Умар порвал крестообразные связки колена — и теперь вместо того, чтобы драться, улучшать рекорд, ему приходится ходить на восстановительные процедуры. В субботу же Нурмагомедов посетил турнир EFC 36 в Казани, во время которого ответил на вопросы журналистов.

— Как проходит реабилитация?

— Очень хорошо. Реабилитолог мне сказал, что я иду с опережением графика на полтора месяца. Надеюсь приступить к полноценным тренировкам хотя бы к сентябрю — и оттуда уже отталкиваться, когда смогу принять бой. Рассчитываю выступить в конце октября — ноябре. Может быть, в Дубае подерусь. Говорят, там будет турнир 14-15 октября (видимо, Умар имеет в виду субботу 16 октября, так как турниры UFC проводятся по субботам. — Прим. «СЭ»). На реабилитацию хожу почти каждый день. Большого объема нет, но работа чуть нудная и длинная.

— Один боец UFC прооперировал плечо за 10 тысяч евро по страховке UFC. Ваша операция тоже была по страховке?

— Да, UFC оплатили. Операцию делал в России.

— Теперь пояс чемпиона в вашем весе у Стерлинга. Вы считаете его настоящим чемпионом?

— Фиктивным — да. А если вы говорите о том, заслужил, забрал ли он пояс, — нет. Он не забирал этот пояс. Петр допустил ошибку, и ему [Стерлингу] подарили этот пояс.

— Через пять дней после боя Стерлинг выложил фотографию с вами. Я так понимаю, это чтобы...

— Позлить?

— Может быть, позлить. Это фото было сделано до боя?

— Я получил травму до их боя, стал проходить реабилитацию. Встретил его в раздевалке, начал над ним подшучивать. Человек в интернете и когда он рядом с тобой — это всегда абсолютно разные личности. Позитивный, хороший парень. Что тут еще сказать.

У меня нет такого отношения «Стерлинг молодец, а Петр плохой» или «Петр молодец, а Стерлинг плохой». Они оба мои потенциальные соперники. Если мне удастся подраться за чемпионский пояс, то я с любым готов. Особого отношения у меня ни к кому нет. Но в этом бою я, конечно, болел за Петра. Потому что Хабиб завершил карьеру, и хотелось, чтобы пояс чемпиона UFC в России задержался. У нас есть перспективные бойцы и в 61 кг, и в 65 кг, и в 70 кг. Надеюсь, все эти пояса соберутся в России.

— Как сложится реванш Яна и Стерлинга?

— Обычно выигрывает тот, кто больше пашет, кто спит в зале. Честно сказать, Петр удивил — не дал себя повалить, а сам валил. Стилистически следующий их бой он должен выиграть. Я думал, что и в их первом бою он победит.

— Не кажется, что Стерлинг избегает реванша?

— Избежать его он никак не сможет. Думаю, боссы UFC не дадут ему выбрать другой бой, кроме этого.

— А вы неудобный соперник для Петра Яна стилистически?

— Думаю, рано говорить об этом. А то снова все будут хейтить. Он из России, я из России. Я только дебютировал в UFC, и сейчас говорить громкие слова...

— Вы сказали в одном из интервью — «размажу Петра Яна».

— Я не говорил, что размажу. Мой английский не такой хороший, чтобы правильно слова подбирать. Я даже не думал, что это выйдет в интернете. Я говорил тренеру, что мне нужно будет всех пройти, чтобы стать чемпионом. У меня не было намерения кого-то оскорбить. Но в любом случае я собираюсь пройти через весь этот дивизион. Через огонь, воду и медные трубы.

— На реплику Хамзата Чимаева вы отреагировали репостом в сториз поста Абубакара Нурмагомедова. Как в этой ситуации вели себя вы с Усманом, младшие братья, — ждали, когда скажут, как решится вопрос?

— Такая медийная ситуация... Я скажу, Усман скажет, еще кто-то скажет. Я с Хамзатом какие-то отношения имею в интернете, а тут я скажу, он скажет, потом какой-нибудь молодой пацан меня оскорбит, а другой — его. И чтобы этой возни не было — мы промолчали. Абубакар сказал — этого было достаточно.

— Вы сказали про отношения с Чимаевым. В Лас-Вегасе вы с ним вместе тренировались. Каким было ваше общение?

— Как с любым знакомым человеком. Если мы с вами увидимся, то пожмем друг другу руки. Но дружеских отношений не было. В зале, бывало, виделись, здоровались — вот так.

— Вы следите за новостной повесткой. В частности, высказались по ситуации с «Лебединым озером». Почему считаете, что нужно высказываться по таким вопросам (школьники в Дагестане сделали шуточную постановку, одевшись в балетные пачки. Это вызвало большой резонанс в республике)?

— Если никто не будет говорить, то это станет нормой. А это не норма, чтобы в Дагестане парень ходил в этом лебедином платье и танцевал. Не знаю, как эти ребята на это смотрели. У каждого человека есть свое мнение насчет любой вещи. Я бы не надел это платье. Я бы хотел сделать акцент на том, что родителям нужно следить за своими детьми, воспитывать их в традиционном духе — где есть честь и достоинство, где есть уважение к женщинам, старшим, учителям. Вот смотришь в инстаграме — там учительницу побили, оскорбили, старика подкололи. Я не считаю себя сверхпорядочным человеком, у меня есть ошибки. Но если ты не встаешь, когда бабушка заходит в автобус, тебя можно похоронить. Ты и живой, и мертвый — с мертвым сердцем ходишь.