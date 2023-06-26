Минспорт приостановил аккредитацию Союза ММА. Ранее на турнире в Белогорске умер юный боец, выступавший без шлема

Федор Емельяненко уже отправил письмо в министерство, чтобы разобраться в ситуации.

Министерство спорта РФ приостановило аккредитацию Союза ММА. Как сообщает официальный сайт организации, приказ об этом 15 июня подписал временно исполняющий обязанности министра спорта Азат Кадыров. Аккредитацию организации, которую возглавляет Федор Емельяненко, приостановили на три месяца.

Такое решение принято на фоне трагичного инцидента, произошедшего 4 июня на турнире в Белогорске, Амурская область. Участник из Архаринского округа Богдан Пушкарев получил удар в голову и потерял сознание во время поединка. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации.

По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, Открытый кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам организовала региональная федерация, на турнире соблюдали все необходимые процедуры, а с родителей несовершеннолетних бойцов брали согласие на участие в соревнованиях. При этом выяснилось, что главный судья соревнований и одновременно глава региональной федерации Евгений Зливко принял решение о выступлении бойцов без шлемов. По регламенту же бойцы от 16 до 17 лет должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа. Также известно, что в предыдущих поединках бойцы шлемы надевали.

В отношении Зливко возбуждено уголовное дело по ст. 238 (ч.2) УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Главный секретарь турнира Светлана Устинова заявила телеканалу НТВ, что погибший спортсмен сам хотел драться без шлема, так как в его возрастной и весовой категории не было соперников, и тренер заявил его в мужскую категорию.

Что касается Союза ММА, теперь организация должна выполнить недочеты, на которые ей указало Министерство спорта. В течение последующих трех месяцев союз не сможет проводить турниры под своей эгидой, а также присваивать спортсменам разряды и звания.

Президент союза Федор Емельяненко рассказал, что организация направила письмо в Минспорт, чтобы разобраться в произошедшем. «Да, действительно, аккредитацию Союза ММА России приостановили на три месяца, — передает слова Емельяненко корреспондент MMA.Metaratings.ru. — На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры к нашей организации».