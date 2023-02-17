Тренер Волкановски по грэпплингу не впечатлен дагестанцами. «Они не лучшие по сабмишенам и контролю»

Неожиданное мнение.

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по грэпплингу ADCC Крейг Джонс уже несколько лет работает с Александром Волкановски, и в результате этой работы Волк превратился в маленькую грэпплинг-скалу, которую почти невозможно засабмитить или распластать спиной на канвасе.

В поединке с одним из лучших мастеров сабмишенов в UFC Брайаном Ортегой Алекс сумел дважды выбраться из мертвых удушающих, а в бою с лучшим грэпплером промоушена Исламом Махачевым — четырежды подняться из партера, несколько раз повернуть соперника в клинче и серьезно измотать его завязками.

Волкановски в партере с Махачевым. MMAJunkie

Конечно, не стоит все заслуги приписывать только Джонсу — прежде всего, Алекс должен быть благодарен природе и своей работе в зале за недюжинную физическую мощь, уникальную координацию и бесконечный бензобак. Хабиб и Ислам всегда изматывали своих соперников, даже если не могли сразу их финишировать приемом или забить, но с Волкановски такое не прошло — в конце боя он был гораздо свежее соперника.

И тем не менее Джонс все-таки немалому научил Алекса, особенно в защите от удушающих, поэтому его личное мнение о прошедшем поединке крайне интересно. В интервью Submission Radio австралийский грэпплер не только разобрал сам бой, но и взял на себя смелость указать на слабости дагестанской школы ММА-грэпплинга.

«Люди думают, что дагестанцы делают что-то, что никто больше в мире не делает. Если брать сабмишены — то дагестанцы не лучшие исполнители сабмишенов. Они сабмитят людей, потому что измотали их. У них не лучшие сабмишены в мире. Они удерживают людей на земле, но все равно лучшие в этом — фолкстайл-борцы. И фолкстайл-борьба есть только в США.

Поэтому лучшие исполнители сабмишенов — это джитсеры, а лучшие в контроле — это ребята из фолкстайл-борьбы. Что хорошо делают дагестанцы — это смешивают тейкдауны из вольной борьбы с дзюдо. Я сильно уважаю этих ребят, но нельзя делать вид, что они где-то там на краю Земли усовершенствовали искусство грэпплинга.

Я говорил еще до боя, что сабмишены Ортеги лучше, чем у Ислама. И люди были очень злы на меня за эти слова. Но это правда. Я не говорю, что Ортега в целом как грэпплер сильнее Ислама. Как позиционный грэпплер Ислам лучше. Но с точки зрения чистых сабмишенов и опасности — я вообще не вижу так много грэпплеров в ММА, которых можно сравнить с Ортегой. Которые настолько опасны. Ортега атаковал Алекса 4 раза сабмишенами за 5 раундов. Ислам провел только одну попытку удушающего, у которого не было реального шанса.

До боя мы тоже накручивали себе: «О, это команда Хабиба, что будет, если мы окажемся в партере...». Но это все маркетинг и мистерия. Мы выросли на фильмах, где русские были в роли злодеев, у этих ребят пугающий имидж (смеется). Помните бой Хабиба с Яквинтой? Если я ничего не путаю, Яквинта — парень из круга Хензо Грейси, крепкий грэпплер, и он спокойно выживал на земле с Хабибом, человеком, которого все так боялись. Еще на меня злились за то, что я говорил: «Ислам засабмитил Оливейру, потому что Чарльз был потрясен», но ведь это правда.

Волкановски в гильотине Ортеги. Zuffa LLC

Я полагаю, что в случае с Хабибом и Исламом мы пока еще не видели весь их уровень на земле, потому что и в будущем могут найтись ребята, которые будут здорово работать с ними в партере. Вот Бенил Дариуш, я тренировался с ним много лет назад, он тогда выступал по грэпплингу. Очень хороший парень. То, как он через кувырок выходил на позиции для леглоков в бою с Гамротом... я думаю, он поставит интересные грэпплинг-задачи перед Исламом".