Верите в Усмана? Бойцы старше 35 лет проиграли 28 из 30 титульников в полусреднем и легких весах UFC!

Возраст — это не просто цифра. Это приговор.

В ночь на 19 марта Леон Эдвардс (20-3) подерется с Камару Усманом (20-2) за титул полусреднего веса на UFC 286 в Лондоне.

Соперники встретятся в третий раз, пока счет в их противостоянии равный — 1-1. В декабре 2015-го Усман победил Леона единогласным решением в трех раундах, а в августе прошлого года возмужавший британец взял реванш, уложив оппонента чудо-хайкиком в конце 5-го раунда.

Главная интрига третьего боя — сможет ли подбородок и психика Камару восстановиться после такого страшного нокаута, тем более что времени после него прошло не так уж много — всего семь месяцев. После таких отключек требуется как минимум год для полноценного восстановления. Однако в этом бою нигерийца помимо теста на прочность подбородка и психологическую устойчивость ждет еще и проверка возрастом. 35 лет в полусреднем весе — это такая линия, за которой для бойца начинается минное поле. Подорваться можно на любом неверном шаге. Дело ведь не только в том, что с возрастом человек становится медленнее и его рефлексы притормаживают, но и его концентрация тоже падает. Возможно, то, что Усман зевнул такой ударище под конец 5-го раунда, — не просто так.

Дуэль взглядов Эдвардса и Усмана перед третьим боем. Фото Zuffa LLC Фото Zuffa LLC

Чтобы вы понимали, что 35 лет для этого веса не просто цифра в паспорте, взгляните на нижеследующую статистику. Из 30 титульных боев в истории полусреднего и легких весов UFC бойцы в возрасте 35 лет и старше проиграли 28 раз. Вдумайтесь.

ДВА — ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ не в пользу старичков.

Единственные две победы одержал один 35-летний человек, которого зовут Тайрон Вудли. И то! В одном из этих титульников он победил 39-летнего Дэмьена Майю, так что, по идее, такую победу можно и не засчитывать, ведь за 35 лет было обоим. Но, окей, давайте для проформы засчитаем.

Итак, как выступали в титульниках полусреднего и легких весов другие бойцы 35 лет и старше. Мы будем перечислять титульники в столбик, после слеша будет показываться общий счет: 35-летние vs молодые.

35-летний Усман — Эдвардс / 0-1

35-летний Масвидаль — Усман / 0-2

36-летний Масвидаль — Усман (реванш) / 0-3

36-летний Вудли — Усман / 0-4

37-летний Кастильо — Хьюз / 0-5

35-летний Милетич — Ньютон / 0-6

36-летний Фергюсон — Гэтжи / 0-7

38-летний Эммет — Родригес / 0-8

35-летний Чендлер — Оливейра / 0-9

35-летний Флориан — Альдо / 0-10

Чарльз Оливейра добивает Майкла Чендлера. Zuffa LLC

37-летний Эдгар — Холлоуэй / 0-11

35-летний Зомби — Волкановски / 0-12

36-летний Диллашоу — Стерлинг / 0-13

37-летний Фейбер — Круз / 0-14

35-летний Бенавидес — Фигуредо / 0-15

35-летний Бенавидес — Фигуредо (реванш) / 0-16

35-летний Круз — Сехудо / 0-17

35-летний Фигуредо — Морено / 0-18

У женщин молодые просто избивают старых в хлам, потом зажаривают и съедают их

35-летняя Рандами — Нуньес / 0-19

38-летняя Мерфи — Шевченко / 0-20

35-летняя Кармуш — Шевченко / 0-21

37-летняя Холм — Нуньес / 0-22

35-летняя Холм — Рандами / 0-23

36-летняя Холм — Сайборг / 0-24

35-летняя Моддафери — Монтаньо / 0-25

35-летняя Эспарза — Жанг / 0-26

36-летняя Эвингер — Сайборг / 0-27

34-летняя Шевченко — Грассо / 0-28

Алекса Грассо только что задушила Валентину Шевченко. Фото Zuffa LLC Фото Zuffa LLC

Позвольте мне включить Валентину в 35-летних, потому что она дралась с Грассо за ДВА дня до исполнения 35 лет. Два дня роли не играют, а вот 34 года и 35 лет, год в таком возрасте — это ОГРОМНАЯ разница.

35-летний Вудли — 39-летний Майя / 1-28

36-летний Вудли — 25-летний Даррен / 2-28

Как видите, все совпадает: конечный счет — 2-28, старички терпят оглушительный крах. И то — один «гол» мы им натянули.

Теперь очень важный момент. Почему я провел верхний ВОДОРАЗДЕЛ между полусредним и средним весами? Потому что в среднем весе 35-летние бойцы ВДРУГ начинают побеждать гораздо ЧАЩЕ. Видимо, организм, делая этот прыжок в 6 кг — от 77 кг до 83 кг, — получает лишние несколько лет витализации. То есть средний вес тяготеет уже к тяжелым весам, где люди в возрасте начинают выступать гораздо лучше, а полусредний — тяготеет к легким.

Вот смотрите, что начинает твориться в среднем весе:

35-летний Бастаманте побеждает 27-летнего Менне / 1-0

35-летний Бастаманте побеждает 31-летнего Линдлэнда / 2-0

34-летний Силва (которому через 4 дня будет 35) побеждает 32-летнего Майю / 3-0

35-летний Силва побеждает 33-летнего Соннена / 4-0

35-летний Силва побеждает 33-летнего Белфорта / 5-0

36-летний Силва побеждает 30-летнего Оками / 6-0

37-летний Силва побеждает 35-летнего Соннена / 7-0

С одной стороны, можно не засчитывать, потому что обоим за 35, с другой, как я уже говорил, начиная с 34-35 лет ОДИН ГОД значит очень-очень многое, 37 лет и 35 лет — это уже не 21-23 и не 25-27. Поэтому засчитываем.

37-летний Биспинг побеждает 31-летнего Рокхольда / 8-0

(победу Биспинга над Хендерсоном не засчитываем, поскольку Деду было уже безумных 46 лет)

36-летний Сен-Пьер побеждает 38-летнего Биспинга / тоже можно не засчитывать, но упомянем

35-летний Перейра побеждает 33-летнего Адесанью / 9-0

Перейра нокаутирует Адесанью. Zuffa LLC

Итак, что мы видим.

Если в полусреднем и легком за ВСЮ историю всего ДВЕ победы 35-летних и одна из них — над 39-летним Майей, то только в одном среднем таких побед ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬ. И это мы не берем полутяжей и тяжей. Там 35-летним вообще очень вольготно. Как понимаете, водораздел между полусредним и средним проведен правильно, это уже реально начинается другое измерение.

P. S.

У нас на носу два больших титульника с 35-летними в легких и полусредних весах:

35-летний Усман подерется с Леоном Эдвардсом

36-летний Сехудо подерется со Стерлингом

Этих ребят, конечно, нельзя мерить обычными мерками, поскольку речь идет о феноменально одаренных спортсменах. Но тем не менее пока счет выглядит грозно — 2-28.