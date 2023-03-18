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18 марта, 19:30

Верите в Усмана? Бойцы старше 35 лет проиграли 28 из 30 титульников в полусреднем и легких весах UFC!

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Леон Эдвардс (слева), Дана Уайт (в центре) и Камару Усман.
Фото UFC Russia
Дуэль взглядов Эдвардса и Усмана перед третьим боем.
Фото Zuffa LLC
Чарльз Оливейра добивает Майкла Чендлера.
Фото Zuffa LLC
Алекса Грассо только что задушила Валентину Шевченко.
Фото Zuffa LLC
Перейра нокаутирует Адесанью.
Фото Zuffa LLC
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Возраст — это не просто цифра. Это приговор.

В ночь на 19 марта Леон Эдвардс (20-3) подерется с Камару Усманом (20-2) за титул полусреднего веса на UFC 286 в Лондоне.

Соперники встретятся в третий раз, пока счет в их противостоянии равный — 1-1. В декабре 2015-го Усман победил Леона единогласным решением в трех раундах, а в августе прошлого года возмужавший британец взял реванш, уложив оппонента чудо-хайкиком в конце 5-го раунда.

Главная интрига третьего боя — сможет ли подбородок и психика Камару восстановиться после такого страшного нокаута, тем более что времени после него прошло не так уж много — всего семь месяцев. После таких отключек требуется как минимум год для полноценного восстановления. Однако в этом бою нигерийца помимо теста на прочность подбородка и психологическую устойчивость ждет еще и проверка возрастом. 35 лет в полусреднем весе — это такая линия, за которой для бойца начинается минное поле. Подорваться можно на любом неверном шаге. Дело ведь не только в том, что с возрастом человек становится медленнее и его рефлексы притормаживают, но и его концентрация тоже падает. Возможно, то, что Усман зевнул такой ударище под конец 5-го раунда, — не просто так.

Дуэль взглядов Эдвардса и Усмана перед третьим боем. Фото Zuffa LLC
Фото Zuffa LLC

Чтобы вы понимали, что 35 лет для этого веса не просто цифра в паспорте, взгляните на нижеследующую статистику. Из 30 титульных боев в истории полусреднего и легких весов UFC бойцы в возрасте 35 лет и старше проиграли 28 раз. Вдумайтесь.

ДВА — ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ не в пользу старичков.

Единственные две победы одержал один 35-летний человек, которого зовут Тайрон Вудли. И то! В одном из этих титульников он победил 39-летнего Дэмьена Майю, так что, по идее, такую победу можно и не засчитывать, ведь за 35 лет было обоим. Но, окей, давайте для проформы засчитаем.

Итак, как выступали в титульниках полусреднего и легких весов другие бойцы 35 лет и старше. Мы будем перечислять титульники в столбик, после слеша будет показываться общий счет: 35-летние vs молодые.

35-летний Усман — Эдвардс / 0-1

35-летний Масвидаль — Усман / 0-2

36-летний Масвидаль — Усман (реванш) / 0-3

36-летний Вудли — Усман / 0-4

37-летний Кастильо — Хьюз / 0-5

35-летний Милетич — Ньютон / 0-6

36-летний Фергюсон — Гэтжи / 0-7

38-летний Эммет — Родригес / 0-8

35-летний Чендлер — Оливейра / 0-9

35-летний Флориан — Альдо / 0-10

Чарльз Оливейра добивает Майкла Чендлера.
Zuffa LLC

37-летний Эдгар — Холлоуэй / 0-11

35-летний Зомби — Волкановски / 0-12

36-летний Диллашоу — Стерлинг / 0-13

37-летний Фейбер — Круз / 0-14

35-летний Бенавидес — Фигуредо / 0-15

35-летний Бенавидес — Фигуредо (реванш) / 0-16

35-летний Круз — Сехудо / 0-17

35-летний Фигуредо — Морено / 0-18

Валентина Шевченко проиграла Алексе Грассо. Эпоха Шевченко подошла к концу. Валентина больше не чемпионка UFC

У женщин молодые просто избивают старых в хлам, потом зажаривают и съедают их

35-летняя Рандами — Нуньес / 0-19

38-летняя Мерфи — Шевченко / 0-20

35-летняя Кармуш — Шевченко / 0-21

37-летняя Холм — Нуньес / 0-22

35-летняя Холм — Рандами / 0-23

36-летняя Холм — Сайборг / 0-24

35-летняя Моддафери — Монтаньо / 0-25

35-летняя Эспарза — Жанг / 0-26

36-летняя Эвингер — Сайборг / 0-27

34-летняя Шевченко — Грассо / 0-28

Алекса Грассо только что задушила Валентину Шевченко. Фото Zuffa LLC
Фото Zuffa LLC

Позвольте мне включить Валентину в 35-летних, потому что она дралась с Грассо за ДВА дня до исполнения 35 лет. Два дня роли не играют, а вот 34 года и 35 лет, год в таком возрасте — это ОГРОМНАЯ разница.

35-летний Вудли — 39-летний Майя / 1-28

36-летний Вудли — 25-летний Даррен / 2-28

Как видите, все совпадает: конечный счет — 2-28, старички терпят оглушительный крах. И то — один «гол» мы им натянули.

Теперь очень важный момент. Почему я провел верхний ВОДОРАЗДЕЛ между полусредним и средним весами? Потому что в среднем весе 35-летние бойцы ВДРУГ начинают побеждать гораздо ЧАЩЕ. Видимо, организм, делая этот прыжок в 6 кг — от 77 кг до 83 кг, — получает лишние несколько лет витализации. То есть средний вес тяготеет уже к тяжелым весам, где люди в возрасте начинают выступать гораздо лучше, а полусредний — тяготеет к легким.

Вот смотрите, что начинает твориться в среднем весе:

35-летний Бастаманте побеждает 27-летнего Менне / 1-0

35-летний Бастаманте побеждает 31-летнего Линдлэнда / 2-0

34-летний Силва (которому через 4 дня будет 35) побеждает 32-летнего Майю / 3-0

35-летний Силва побеждает 33-летнего Соннена / 4-0

35-летний Силва побеждает 33-летнего Белфорта / 5-0

36-летний Силва побеждает 30-летнего Оками / 6-0

37-летний Силва побеждает 35-летнего Соннена / 7-0

Лерон Мерфи. Боец UFC живет с осколком пули в языке. Он получил три выстрела в лицо, но выжил

С одной стороны, можно не засчитывать, потому что обоим за 35, с другой, как я уже говорил, начиная с 34-35 лет ОДИН ГОД значит очень-очень многое, 37 лет и 35 лет — это уже не 21-23 и не 25-27. Поэтому засчитываем.

37-летний Биспинг побеждает 31-летнего Рокхольда / 8-0

(победу Биспинга над Хендерсоном не засчитываем, поскольку Деду было уже безумных 46 лет)

36-летний Сен-Пьер побеждает 38-летнего Биспинга / тоже можно не засчитывать, но упомянем

35-летний Перейра побеждает 33-летнего Адесанью / 9-0

Перейра нокаутирует Адесанью.
Zuffa LLC

Итак, что мы видим.

Если в полусреднем и легком за ВСЮ историю всего ДВЕ победы 35-летних и одна из них — над 39-летним Майей, то только в одном среднем таких побед ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬ. И это мы не берем полутяжей и тяжей. Там 35-летним вообще очень вольготно. Как понимаете, водораздел между полусредним и средним проведен правильно, это уже реально начинается другое измерение.

P. S.

У нас на носу два больших титульника с 35-летними в легких и полусредних весах:

35-летний Усман подерется с Леоном Эдвардсом

36-летний Сехудо подерется со Стерлингом

Этих ребят, конечно, нельзя мерить обычными мерками, поскольку речь идет о феноменально одаренных спортсменах. Но тем не менее пока счет выглядит грозно — 2-28.

Камару Усман
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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