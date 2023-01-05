Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?

Илия просто помогает другу продать альбом.

Тренд начала 2023-го продолжается: бойцы ММА почти каждый день попадают в скандалы. Вечером 4 января в одном испанском баре произошел конфликт с участием одного из самых перспективных полулегковесов UFC Илии Топурии, который набросился с кулаками на местную знаменитость, певца Омара Монтеса.

Если судить по происходящему на ролике, инициатором драки стал именно Монтес. Он подошел к Топурии, который увлеченно смотрел в игровой автомат, что-то сказал, а затем дважды толкнул бойца. Такой наглости Топурия не выдержал — испано-грузинский боец ударил Монтеса с правой, после чего принялся добивать. В баре началась хаотичная потасовка, и по окончанию ролика непонятно, чем конкретно она закончилась.

Но не стоит ругать Топурию за применение бойцовских навыков к неподготовленному человеку. Видео, скорее всего, постановочное. Топурия и Монтес всегда отлично ладили, о чем можно судить по социальным сетям. За несколько часов до того, как видео из бара попало в интернет, певец выкладывал «сторис», где он проводит борцовский спарринг с Илией в зале Climent Club, который находится в Аликанте.

Также Топурия и Монтес неоднократно обменивались теплыми словами в комментариях, певец публиковал видео стердауна Илии с Митчеллом, подписав: «Мы приехали не играть в Вегас... Мы пришли, чтобы творить историю. Илия, я с тобой до самой смерти, мы победим это с помощью Бога и со всей жертвой, которую ты приносил все эти годы». Боец ответил в комментах: «Я люблю тебя, брат. Мы победим».

Одна из свежих публикаций Монтеса в «сторис» — анонс ближайших концертов и призыв послушать новый альбом, так что слитое со скрытых камер видео, вероятно, просто способ хорошенько продвинуть материал среди новой аудитории. Теперь и в России знают о существовании такого музыканта, у которого, впрочем, и так почти полтора миллиона подписчиков в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Омар Монтес и Илия Топурия. Соцсети Омара Монтеса

Если остаются сомнения, что Топурия и Монтес разыграли фанатов, стоит вглядеться в лица людей, разнимающих драку справа на видео. Некоторые не могут скрыть улыбки. Будь ситуация действительно не под контролем, вряд ли в помещении кто-то демонстрировал бы позитивные эмоции.

Для Илии Топурии инцидент выглядит не лучшим образом, но благодаря последней победе можно простить даже такое. Во втором раунде Топурия задушил, казалось, лучшего грэпплера дивизиона Брайса Митчелла и перепрыгнул в рейтинге через своего главного врага Мовсара Евлоева. А Митчелл, которого многие видели одним из главных претендентов на титул, даже задумался о завершении карьеры.