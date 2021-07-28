«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая

И чудом не попал за решетку.

У Хорхе Масвидаля последние два года дела идут удивительно хорошо. Кубинец стал суперзвездой UFC, продал свой первый миллион PPV и, наконец, обрел финансовый покой. Мы никогда ранее не видели, чтобы миллион трансляций продавал человек вроде Масвидаля — с двузначным количеством поражений в рекорде, давно известный в спортивных кругах, но никогда не выходивший на широкую аудиторию.

Конор Макгрегор, Ронда Раузи или Брок Леснар были чемпионами и их взлет изначально шел по прямой линии, как курс Биткойна с 2013-го по 2017-й. Путь же Масвидаля — это многолетняя кривая из коротких подъемов и откатов в одном узком коридоре. C 2008 по 2019, как только Хорхе вышел на какой-то приличный уровень промоушенов, он никогда не выигрывал больше трех боев подряд — с такой динамикой в звезды не выходят, но все изменил фантастический 2019-й. Сначала Масвидаль, привезенный на убой английской публике под местного проспекта Даррена Тилла, наглухо нокаутировал оппонента, затем накидал в подтрибунном помещении Леону Эдвардсу, через несколько месяцев оформил самый быстрый нокаут в истории UFC против Бена Аскрена, а под конец года избил другую звезду — Нейта Диаза за символический пояс BMF.

Несмотря на убойнейший — по спортивной части — сезон, Масвидаль все равно бы вряд ли поднялся бы даже в топ-3, если бы не его микрофонные навыки и образ уличного гангстера. Все свои победы в урожайном 2019-м он сопровождал крылатыми фразами, отменным трештоком и прекрасной игрой на публику. Конечно, слово «игра» в отношении Масвидаля — не совсем правильное, ведь за его образом стоит уникальный жизненный опыт — от эмигранта-отца, приплывшего с Кубы в США на тракторном колесе и затем угодившего в тюрьму на 18 лет, жизни в гетто Майами, уличных боев на заднем дворе Кимбо Слайса и бесконечных скитаний по миру в поиску заработка боями. Этот путь. Прошел на этом пути Масвидаль и через огромное количество уличных историй, которые он периодически подбрасывает публике на затравку. Одну из них — о замесе в туалете китайского ночного клуба — он недавно поведал в разговоре с владельцем зала American Top Team Дэном Ламбертом и ведущим на подкасте Punchin' In.

Дэн Ламберт: «Что у тебя за история была в Китае с цепью?»

Хорхе Масвидаль: «Ее рассказывал уже Чел Соннен, но там все было немного по-другому. Чтобы меня не засудили, давай я скажу, что это гипотетическая история. Мой адвокат говорит мне, когда я рассказываю такие истории, всегда оговаривать их словом «verbatim» (дословно — прим.). Тогда меня не засудят. В общем, я в Китае, не помню, что за ивент. Мы в ночном клубе, там охрененные чики со всего мира. Просто очень и очень горячие. А я очень люблю преследовать женщин в ночных клубах, открывать сезон охоты. Я стою в туалете, жду своей очереди, чтобы помыть руки. Очередь дошла, я мою лицо, руки, как-то со свежим дыханием решаю вопрос...

Тут меня кто-то тянет за цепочку на моей шее. Я поворачиваюсь, и какой-то тип говорит на языке, который я никогда раньше не слышал. Я вежливо делаю поклон, говорю: «Бро, я умываюсь». Он продолжает тянуть меня за цепь, в итоге просто сдирает ее с меня. В итоге пришлось угостить парня и его друзей пирогом скромности. Возвращаюсь из туалета в мой VIP, нас там трое парней и 7-8 девушек. Я предвкушаю сладкую ночь. Тут ко мне подходит огромный черный охранник, он там в Китае играл в футбол или что-то в этом роде. Крутейший парень. Говорит: «Бро, я узнал, что ты натворил в туалете, поэтому слушай. В Китае, если тебя забирают в тюрьму, то 10 дней у тебя даже нет права на адвоката. Это будут тяжелые 10 дней, поверь мне. Поэтому мой совет — сваливай отсюда по-быстрому». И я решил последовать совету".

Дэн Ламберт: «Сколькими порциями с содовой ты угостил этих ребят в туалете?»

Хорхе Масвидаль: «Одному я раздал две порции с содовой в челюсть. Другой захотел меня задушить. Накинул сзади на меня захват, запрыгнул на спину, начал душить. Я б*** не дзюдоист, но каждый должен понимать — если ты оседлал мою спину, тебя ждет б*** веселый заезд. И я бросил его через весь туалет в урну, куда бросают бумагу. Он воткнулся туда головой. Потом вернулся в VIP, сказал Йоанне Енджейчик — «Я отчаливаю». Она такая: «Что?! Куда?!». Но мне пришлось свалить. Мне очень повезло, что тот черный парень меня предупредил, и я не оказался за решеткой».