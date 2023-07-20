«Неприятно, что вокруг дагестанцев суета». Алискеров — о блогере Лахме, срыве боя с Костой и фразе «жи есть»
29 июля в Солт-Лейк-Сити состоится турнир UFC 291, на котором был запланирован поединок Икрама Алискерова и Пауло Косты. 18 июля стало известно, что бразилец отказался от боя, и в этот день «СЭ» связался с Алискеровым, чтобы узнать его планы. Икрам рассказал, что в UFC намерены организовать ему встречу с Романом Долидзе в сентябре, но уже 20 числа планы промоушена резко поменялись — в соцсетях лиги появился анонс боя Икрама с Насрудином Имавовым на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Коста на том же турнире встретится с Хамзатом Чимаевым.
Помимо срыва поединка мы обсудили с Алискеровым поражение Абуса Магомедова от Шона Стрикленда, встречу Алискерова с Абдулманапом Нурмагомедовым, проблему наркотиков в Дагестане и даже блогера Лахму.
— Ты написал в соцсетях, что на UFC 291 у тебя боя не будет.
— Да, боя там не будет, его перенесли, сказали, ближе к сентябрю будет, может, даже в сентябре.
— Соперник другой будет? Коста снялся?
— Да, мне неделю назад позвонили, сказали, что он не будет со мной драться и на замену Долидзе выходит. Я надеялся, он выйдет сейчас, но сказали, что на другую дату перенесут наш бой, и сейчас просто жду дату.
— Когда после прошлого боя с Филом Хоузом мы общались, ты сильно кашлял. В каком состоянии подходил к этому поединку?
— Кашель не проходил у меня долго. Я еще ходил проверялся, к врачам обращался — у меня, по ходу, бронхит был, он никак не проходил. Честно говоря, усталость была, уже затянулась эта подготовка, неделя за неделей, хотелось поскорее подраться. Но оно все к лучшему. Хотел подраться поскорее, отдохнуть месяц. Сейчас еще она затянулась, эта подготовка, еще на месяц минимум.
— Ты говорил, что бой с Костой тебе предложили сразу после победы над Хоузом. А какой была первая реакция, что предлагают бой с топом?
— После боя была эйфория, и Али [Абдель-Азиз] подходит: «Ты с Костой будешь драться?» Я подумал, он шутит. Думал, [что он имеет в виду]: «А как тебе такой вариант?» Типа с сарказмом у меня спрашивает. Оказывается, это не был сарказм, это был прямой вопрос жи есть. Я говорю: «Давай, буду драться». Чуть разочарование получилось, когда он снялся.
— А как думаешь, в чем вообще логика Косты? До последнего тянул и снялся в самом конце.
— Я не знаю. Мне пацаны говорили, кто с ним имел дело, что он очень жидкий пацан, может подлянку сделать. Я радостный был, что такой бой предложили, даже не думал, что он снимется. Он сколько не дрался? Уже год. Думал, точно не снимется уже.
— Чимаев говорил, что ты Косту побьешь. Тебе такая оценка приятна?
— Это его мнение, что сказать... Конечно, да, конечно, приятно. Если тебя так ценят, конечно, всегда приятно.
— Помимо тебя, похожая ситуация с организацией боя против топа была у Абуса Магомедова, которого свели с Шоном Стриклендом. Как думаешь, с чем связано, что бойцам из Дагестана стали давать такие большие бои?
— Не знаю, но Абус на высоком уровне давно дерется, он у хороших соперников выигрывал. Наверное, хотели его продвинуть. Я договорился с Абусом, когда приехал в Дагестан, мы хотели увидеться сейчас. Увижусь — спрошу, почему бой так не пошел у него.
— Стрикленд в UFC победил двух бойцов из Дагестана. Если победит еще хотя бы одного, станет единоличным рекордсменом по этому показателю. Как думаешь, в чем секрет Стрикленда?
— У нас был разговор с Рамазаном Курамагомедовым, он был уверен, что оба этих пацана выиграют у Стрикленда. Он работал со Стриклендом и говорил мне: «Имавов у этого пацана выиграет жи есть». И бах — у него не получилось. Сейчас говорил: «Икрам, вот увидишь, сейчас Абус у него выиграет». И тоже не получилось. Я не знаю, надо у Абуса спросить, что у него пошло не так. Я, честно говоря, тоже был уверен, что Абус его пройдет.
— После поражения Абуса все сразу стали говорить, что рановато он замахнулся на такой уровень. У тебя мысль не закралась: может, и мне не стоит торопиться?
— Нет, ни на секунду не допускал такой мысли. Там разницы нет: Коста, Адесанья или самый последний в этом все — на любого бойца у меня будет одинаковый настрой. Если бы они предложили: надо подраться с Костой и Адесаньей в одну ночь, ты же не понаслышке знаешь наш характер, наш темперамент дагестанский, мы «нет» не сказали бы. Бой предлагают — как можно отказаться? Если пацан, конечно, не твой друг, не твой знакомый.
— Ты же тренировался в АТТ с Мовсаром Евлоевым. Он недавно выложил фото, на котором невероятно сухой, с огромными банками, хотя сейчас к бою не готовится. А он тебя удивлял какими-нибудь рекордами в зале?
— Конечно, этот человек — он сумасшедший. Он очень сильный парень. Тот объем работы, который он делает... Иногда бывает, мы с пацанами ему говорим: «Эй, Мовсар, успокойся, хватит жи есть». Он очень трудолюбивый пацан. Он не может по-другому. После тренировки может выйти, час бегать под жарой, каждый день рекорды ставит. Может борьбу сделать, выйти, час-полтора пробежать, километров 10-15.
— Ты называл себя скорее не учеником Абдулманапа Нурмагомедова, а учеником его учеников. Но все-таки ты успел под его руководством поработать, и у тебя в соцсетях есть интересное видео, где он в тренажерном зале в Кисловодске ругается, и я так понял, что его критика направлена в твой адрес. Из-за чего ругался Абдулманап Магомедович?
— Он любил курточников, и у него такое отношение было предвзятое, так сказать. Помню, один раз мы встретились за столом на турнире, вроде в Brave. И он мне такой: «Ты что здесь делаешь? Тебе давно пора в Америке драться! Если сам себе не будешь эти цели ставить, кто тебе их будет ставить?» Так наезжает на меня за столом. Я говорю: «Магомедович, будем там тоже, потерпите». Наехал на меня тоже: «Что ты в таких лигах дерешься?» Я говорю: «Плохая лига, что ли?»
Там [в Кисловодске] тоже где-то сачканул я, видать. Он это заметил и начал меня ругать сильно. Он интересный человек был очень.
— Мотивировал таким образом?
— Да, да. У меня вот он и мой тренер, Эседулла Эмирагаев. Под его руководством уже 10 лет тренируюсь — не помню, чтобы он мне говорил: «Ты нормально потренировался». Этого никогда не бывает. «Ты отпахал» — этого не бывает. Помню, один раз были в горах. Утром — кросс, качка, в обед — спарринги, качка, а вечером — еще раз кросс и качка. Там выкладываешься на все сто, и никогда не было: «Вот, нормально сегодня отработал». Какой-то такой подход это олдскуловский.
— А в команде Хабиба когда-нибудь соревновались в армрестлинге?
— Не припоминаю, но помню, как-то в Америке Омари [Ахмедов] был самый сильный.
— Он всех укладывал, получается?
— У него руки очень сильные были. От Всевышнего у него нормальная сила есть.
— Тебя после дебютной победы в Махачкале встретило довольно много людей. Интересно, а сколько примерно в процентном соотношении там было людей, которых ты видел впервые?
— Я особо не говорил никому, в основном друзья там были. А после UFC в городе побольше подходят, поздравляют. Сейчас новость вышла, уже сколько людей подошло в городе: «Снялся, что ли? Поменяли, что ли, соперника?» И каждому приходится объяснять, говорить, что перенесли бой.
— Советы дают болельщики?
— Советчики бывают, попадаются такие.
— Какой был самый гениальный совет?
— Бывает, такие сельские мужики могут подойти, сказать: «Эй, с ним надо вот так поработать. Борьбу свою делай, это делай». Разные бывают, всех не запомнишь. «Хорошо, хорошо», говоришь, и все, этим заканчиваешь разговор.
— В Дагестане многие хорошо ЕГЭ сдают. А есть ли среди бойцов золотые медалисты? Слышал ли о таких?
— Золотые медалисты — даже не знаю. Эльдар Эльдаров, по-моему, хорошо учился, про него что-то такое я слышал, но не знаю, золотой он медалист или нет. Про Раймонда Магомедалиева я тоже слышал — показатели хорошие были в этом отношении.
— Недавно прочитал, что на территории Сулейман-Стальского района, в том числе твоего родного села Касумкент, проводят оперативно-профилактическую операцию, направленную на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с этим. Ты в Касумкенте жил и до сих пор там бываешь — по твоим ощущениям, действительно ли это большая проблема там?
— Нет, такой большой проблемы нет, не думаю. В общем в Дагестане там, тут сейчас слышишь, что эти очаги какие-то... Синтетические наркотики появляются, по отношению к конопле — нет, у нас дают 10-12 лет, семь лет дают за один короб конопли. Поэтому там не рискуют пацаны это делать. В моем кругу нет тех, кто употребляет такие вещи. Может, до меня не доходит. А так сильно это не заметно. Просто разговоры слышишь, что молодые балуются, но, думаю, это везде.
— А как в Дагестане можно чем-то баловаться, учитывая, что, наверное, 95% мужского населения ходит в зал?
— Видишь, умудряются как-то молодые. Наверное, современные эти шоу всякие, телефоны. Агитация какая-то идет. Обидно, что столько возможностей, в таком красивом месте живем, и вот такие моменты появляются, неприятно. Но я думаю, нормально все будет. У нас борются с этим.
— Комментатор Рамазан Рабаданов недавно сказал Илье Андрееву в интервью, что в Дагестане «вы» особо не принято. Ты считаешь, что это излишняя вежливость, несвойственная вашему этикету, культуре, или стоит говорить незнакомым и всем подряд «вы»?
— Нет, почему? У нас пользуются [таким обращением]. Воспитанные люди всегда со старшими будут на «вы» общаться. Если ты воспитанный человек. Но опять-таки я говорю исходя из моего окружения. Мои друзья вот такие — есть старшие, младшие. По отношению ко мне молодые тоже так относятся. Я даже, бывает, злюсь, делаю замечание, когда молодые взрослым должное не отдают. А так на «вы» обращение есть у нас. Я не знаю, почему он так сказал. Вроде бы с уважением пока все в порядке у нас.
— Ты в речи иногда употребляешь фразу «жи есть». Она является жаргонизмом, идет из какой-то дворовой культуры. А почему тебе нравится пользоваться этой фразой?
— Нравится, не нравится — она в речи бывает, потому что на улице обыденная, все так разговаривают. Литературно говоря, слова-паразиты, но, главное, это не плохое слово. Не такое паразитное слово, я думаю. Оборот речи такой махачкалинский, все пользуются этим словом, кто в Махачкале.
— А как правильно трактовать этот оборот?
— «Жи есть» — это «есть же». Вот как говорят, что определенная вещь есть же. «Есть же», а поменялось на «жи есть», в обиходе стало использоваться. Вот как говорят: «Часы есть же?», а у нас стало «жи есть».
— В последние дни самая громкая новость, которая шумит в интернете, — видео блогера Камиля Аллахвердиева о ситуации с Расулом Мирзаевым. Он в свое время плотно общался с командой Хабиба — вы с ним пересекались когда-нибудь?
— Честно говоря, я не знаком с этим пацаном. Не видел его ни разу, хотя мы, может, виделись на соревнованиях как-то. Лично не знаком, не общались ни разу. Да, такая громкая, неприятная ситуация. Видишь, у него тоже своя правда есть какая-то, у других пацанов своя правда. Неприятно, что вокруг дагестанцев эта суета идет: комментарии, кто-то что-то пишет. Пусть Всевышний рассудит.
— В зале Абдулманапа это обсуждали?
— Там, тут слышишь эти слова, но опять-таки особо не интересно никому это. Неприятно, что дагестанцы, в клубе это все произошло. Но у многих же бывают такие ситуации, просто эта ситуация резонансной стала за счет определенных личностей.