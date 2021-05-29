Хасбик и Абдурозик захватили мир. Их бой зацепил даже Шакила О'Нила

Что пишут за границей.

Как бы все скептически ни относились к бою между Хасбуллой Магомедовым и Абдурозиком, но за последний месяц нет события в мире единоборств, о котором говорили бы больше. Поединок уже состоялся, но его результат мы узнаем лишь после того, как его опубликует у себя на YouTube-канале организатор — 19-летний чеченский блогер Асхаб Тамаев. Дагестанцу Хасбулле 18 лет, его рост — 93 см, вес — 18 кг. Таджику Абдурозику 17 лет, его рост — 100 см, а вес — 17 кг.

Первая часть перекрестного интервью с Хасбиком и Абдурозиком собрала 11 миллионов просмотров, вторая — 6 миллионов. Знаменитая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на YouTube-канале UFC собрала 7 миллионов просмотров. Это стало поводом для мемов — о том, что Хасбулла и Абдурозик популярнее Хабиба и Конора. На самом деле, на канале BT Sport пресс-конференция Хабиба и Конора собрала 15 миллионов просмотров, так что до суперзвезд UFC маленькие бойцы еще не дотягивают. Однако их бой, без сомнения, станет хитом (наш прогноз — более 15 миллионов просмотров).

Хасбик и Абдурозик были известны еще до своего трештока на канале у Тамаева, но только на СНГ-пространстве. Теперь же их знают во всем мире. Особенно они зацепили бойцов.

Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах: «Дана Уайт, поскольку ты не хочешь дать мне в соперники «среднестатистического» Александра [Волкановски], что насчет этих двух гигантов?»

Диллон Дэнис, скандально известный боец Bellator (в Instagram): «Очень сложный поединок. Два солидных бойца, но я склоняюсь к победе Хасбуллы. Хасбулла — представитель вымирающей породы. Настоящий дагестанский мужчина!»

Американский тренер Забита Магомедшарипова — Марк Генри — опубликовал серию постов, посвященных этому бою:

Хасбик обратил внимание на тренера и подписался на него в Instagram. Генри отреагировал на это с юмором: «До сегодняшнего дня я думал, что я никто».

Топовый средневес Даррен Тилл настолько заинтригован, что готов заплатить деньги, чтобы увидеть бой Хасбика и Абдурозика. «Я бы заплатил хорошие деньги, чтобы увидеть это», — написал английский боец UFC в Instagram.

После этого Тилл поспешил пожелать Хасбику доброго утра.

Хасбулла и Абдурозик заинтересовали даже легендарного баскетболиста Шакила О'Нила, поклонника боевых видов спорта. Он опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором участники самого хайпового боя года представлены в образе Шака и другой звезды баскетбола 90-х — Чарльза Баркли. «Чак говорит о моей маме и моей бабушке. Я положу эти лапы ему на задницу», — написал О'Нил.