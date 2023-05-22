Кушанашвили зарубился с Олегом Монголом после нокаута от Джигурды. А затем принял вызов от Берковой

Отар влился в мир фрик-боев.

Отар Кушанашвили — один из самых скандальных журналистов девяностых и нулевых. Сегодня Кушанашвили ведет YouTube-шоу «Каково?» (одноименная программа была популярна на ТВ в середине 2010-х) и иногда дерется в клетке.

Первый поединок Отара состоялся в ноябре 2021-го, когда на турнире «Нашего дела» он встретился с Никитой Джигурдой. 62-летний актер оформил нокаут за четыре секунды — Кушанашвили ничего не смог противопоставить Джигурде, который старше него на 10 лет.

Спустя полтора года Отар вернулся с новым поединком и выступил на площадке для фрик-боев Epic Fighting. Матчмейкеры подобрали более посильного оппонента, звезду этой ниши Олега Монгола, который и навыками как таковыми не обладает, и весит меньше Кушанашвили.

Во время пресс-конференции Отар говорил, что если не победит Монгола, то не победит никого. Также Отар заявлял, что с новым соперником ему будет проще, потому что поединок пройдет по правилам ММА, а не исключительно в стойке, как против Джигурды. Другими словами, Кушанашвили рассчитывал бороться с Монголом.

Во время боя Отар снова не оправдал всех громких слов. Бороться он так и не полез, а за шесть минут почти не пытался бить. Те удары, которые Отар все же выбрасывал, летели Монголу в область живота и большого урона не приносили. Звезда Epic Fighting просто перестрелял Кушанашвили и обошелся без финиша — у судей не было ни единого повода думать, что победил Отар.

Олег Монгол и Отар Кушанашвили. Epic Fighting

А после поединка в клетку вышла Елена Беркова, облила Кушанашвили водой и бросила ему вызов. Журналист и актриса фильмов для взрослых устроили дуэль взглядов, а Отар согласился на предложение провести бой: «Я думаю, ты меня убьешь просто. Я принимаю».