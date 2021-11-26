«Были шлепки, оба сдохли». Александр Емельяненко жестко про Шлеменко, Сантоса и Гусейнова

27 ноября 40-летний Емельяненко (28-8-1) проведет бой не с блогером, а с профессиональным бойцом — Марсио Сантосом (16-5-1) — на турнире Fight Night в Сыктывкаре. Александр уверен в своей победе.

Емельяненко приехал на взвешивание раньше соперника. На весах он показал 115 кг. В сентябрьском бою с Артемом Тарасовым Александр весил на 8 кг больше. «Кто-нибудь снимет? А то не поверят», — улыбнулся Емельяненко.

Марсио Сантос обычно выступает в среднем весе. В июле 2020-го Емельяненко бился с другим средневесом — Магомедом Исмаиловым, и Исмаилов во время поединка весил порядка 93 кг (в итоге победил техническим нокаутом).

«Сколько Сантос весит?» — спросил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов у представителя бразильца Аслана Кадилаева.

«102-103 кг», — ответил он.

«Да ладно?! — удивился Емельяненко. — Это как так можно разожраться за две недели? Зря это он столько накидал».

Однако оказалось, что Сантос весит даже больше — 104 килограмма. Как «СЭ» в апреле рассказывал Кадилаев, он еще не встречал бойца, который бы так быстро набирал вес и скидывал. «У него жидкость очень сильно задерживается в организме. Набирает сумасшедшую массу, а потом сбрасывает ее», — отметил менеджер Сантоса. Тренируется Марсио в Дагестане — в Махачкале он живет уже почти год. Причем бой с Емельяненко станет для него уже пятым в этом году в России (проиграл Давиду Бархударяну и Александру Шлеменко, победил Артура Гусейнова, а потом с ним же закончил поединок вничью).

После взвешивания Емельяненко дал интервью журналистам.

— Где вы были в тот момент, когда вам поступил звонок с предложением подраться 27 ноября в Сыктывкаре?

— Дома.

— Что делали?

— Собирался на утреннюю тренировку. Ранним утром было, и где-то... И я не помню, где находился. Я не придаю значимости подобным событиям. Очередной звонок поступил, и я даже не помню. Получилось, что поступил не один звонок, а несколько от Азамата (Бостанова, менеджер Емельяненко. — Прим. «СЭ»). Он мне звонил, что-то согласовывал по дате боя и остальным мелочным моментам.

— Тогда скучали по боям?

— Я всегда скучаю по боям — даже во время боя. (Улыбается.)

— У вас до боя с Тарасовым были спарринги с Даудом Стханским (Кельбихановым, боец лиги Hardcore. — Прим. «СЭ»). После боя с Артемом с кем вы преимущественно работали?

— Боксировал с Даудом, со своим тренером по боксу... Спарринги я проводил периодически. Подбирал специально невысоких бойцов, бьющих, но только которые выступают по правилам бокса, чтобы была от них динамичная работа и я постоянно ощущал чувство опасности от ударов. Работал с теми, кто умеет боксировать.

— А кто у вас будет в углу?

— Будет катмен... И секундант.

— Кто секундант?

— Я пока не знаю. Пока привез только катмена. Если захочет Азамат (Бостанов, менеджер Емельяненко. — Прим. «СЭ»), будет осваивать. Я ему покажу, как полотенцем махать. Особо мне не надо...

— Второго раунда не будет?

— Я тоже так думаю. Не доживет Сантос до второго раунда. Что еще? Только капу мне прополоскать. А катмена я позвал, чтобы, там, где-то мне грим наложил, где-то подтушевал. (Улыбается.)

— Кто и когда вас в последний раз пробовал переводить в партер?

— Да я уже не помню, посмотрите по боям. А на тренировках в каждом спарринге мы работаем по правилам ММА. В зависимости от того, какого уровня боец. Если он боксер, работаем в перчатках. Но я все равно прошу, чтобы переводили в партер. А так Сантос несколько раз пытался меня перевести, когда цеплялись — в стойке, чтобы зацепиться и продемонстрировать свои знания и умения бороться (Емельяненко и Сантос на днях встретились на телевидении. — Прим. «СЭ»).

— У Сантоса из 16 побед 10 приемами, а из них четыре — ручным треугольником. Вы уверены в своем джиу-джитсу?

— На 100% уверен. Давайте дождемся боя. Забегать вперед не будем. Сантос с утра до вечера изучает меня, да и не только он — все соперники. Он сказал, что сидит и изучает меня, чтобы как-то дожить до более поздних раундов.

— А вы его изучаете?

— Да. У него хорошая ударная техника, а борется он слабо, он не борец. Для бразильцев это очень большое исключение. Обычно бразильцы затягивают на себя, изматывают, пробуют провести болевые. Сантос в партере очень слабенький.

— В бою со Шлеменко Сантос пробовал держать его у сетки. Уверены, что вас он не сможет так держать?

— Я уже говорил где-то насчет Шлеменко, и мое мнение, что к бою с Сантосом он подошел не в лучшей своей форме. Он такой — непостоянный боец, не всегда подходит в лучшей форме к поединкам. Мне очень не понравилось, как он дрался, не было серийной работы, работы в партере, акцентированных ударов. Были одиночные шлепки, и оба сдохли — и Сантос, и Шлеменко.

— Бой Сантоса с Гусейновым смотрели?

— Смотрел один, где, по-моему, Гусейнов выиграл (речь, вероятно, о бое-реванше с Сантосом, результатом которого стала ничья. — Прим. «СЭ»). Посмотрел на Гусейнова, у него на пузе висит спасательный круг. Ему уже пора завязывать с боями, а не выходить на ринг, проводить бои в такой форме и с такой манерой ведения боя.

— Гусейнов недавно так хорошо о вас отзывался...

— А как ему отзываться, если я проложил ему своей работой, своей заботой выход на ринг, когда я их кормил, когда я часть гонорара на них тратил, когда я искал им спонсоров, оплачивал квартиру, оплачивал долги, делал все для них? Они же занимались спортом, выступали и зарабатывали на этом. Я даже с них проценты не брал, а наоборот — находил спонсоров под себя и с этих денег отдавал гонорары...

— Вы перед боем с Тарасовым показали 123 кг, а сейчас вы весите 115 кг. Как скинули 8 кг за полтора-два месяца? Что вы делали?

— Все благодаря правильному питанию от моего спонсора. Они меня кормят.

— Али Исаев сказал, что если вы выйдете в такой же форме, в какой были в поединке с Магомедом Исмаиловым, то победите Марсио Сантоса. Какая у вас форма?

— Лучше, чем была тогда. К бою с Исмаиловым я уже переждал, там каждый раз кормили завтраками, что этот бой состоится, и я перегорел, и желание драться пропало. Три раза бой переносили — и три раза нужно было быть на пике формы. Я выходил на этот бой без желания драться, просто вышел на него как на тренировку.