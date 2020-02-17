Звезда рестлинга уверена в победе Макгрегора в реванше с Хабибом

Рестлер из Ирландии Ребекка Куин, которая более известна под псевдонимом Бекки Линч заявила, что Конор Макгрегор победит Хабиба Нурмагомедова, если бойцы проведут реванш.

— Я считаю, что он поработал над собой, — цитирует Линч TMZ Sports. — Вы видели это в его последнем бою. У него появился новый план, и его голова работает по-новому, и я думаю, он выиграет у Хабиба.

Линч также не стала отрицать, что в этом вопросе она предвзята и болеет за своего соотечественника.

Напомним, поединок Конора и Хабиба состоялся в октябре 2018 года и завершился досрочной победой российского бойца, который защитил титул чемпиона.

После этого поражения ирландец не выходил в октагон больше года, но затем вернулся в январе 2020 года и за 40 секунд техническим нокаутом одержал победу над американцем Дональдом Серроне.

Следующий бой Нурмагомедова пройдет 19 апреля на турнире UFC 249 против Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения. В активе Макгрегора 22 победы и четыре поражения.