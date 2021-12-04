Сирил Ган: «Когда пришел в бои, сразу понял, что у меня есть талант»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган рассказал, как впервые прочувствовал себе талант к боям.

«Я легко мог бы стать и профессиональным футболистом и баскетболистом, -сказал Ган в интервью BT Sport. — Может, это звучит самоуверенно, но это так. И тогда я это понимал. Когда мне было 13 лет, со мной уже встречались менеджеры футбольных команд, предлагали перейти к ним. Когда я начал играть в баскетбол, сразу пошел интерес и там. Профессиональные команды предлагали заявиться за них.

В боях у меня тоже как-то сразу все начало получаться. В первом же поединке по муай-тай, когда выходил в ринг, у меня было два чувства. Первое — я атлет. Второе — что бы ни случилось в ринге, я разберусь. И сейчас, когда я выхожу в клетку UFC, у меня есть это чувство: «Я не знаю, что будет в бою, но я разберусь». Поэтому я так быстро взлетел и в этом спорте".

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.