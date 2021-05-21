Жакаре Соуза уволен из UFC

Легендарный бразильский грэпплер Жакаре Соуза больше не является средневесом UFC.

В минувшие выходные на UFC 262 Соуза бился с другим бразильским грэпплером Андре Мунисом, которому он проиграл сабмишном, получив перелом руки. Как сообщает ESPN, бывший чемпион Strikeforce теперь стал свободным агентом.

Менеджер Соузы Андре Педернейрас подтвердил эту новость ESPN, заявив, что они не знают о дальнейших планах бойца.

«Жакаре просто хочет сейчас отдохнуть и позаботиться о своей семье», — сказал Педернейрас.

В UFC 41-летний Соуза провел 16 поединков, выиграв в 9-ти из них. Его общая статистика в ММА состоит из 26 побед, 10 поражений и 1 несостоявшегося поединка.