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Емельяненко прокомментировал возможное возвращение Кличко в бокс

08:06
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко положительно воспринял слова бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко.

Ранее 45-летний Кличко заявил, что готов вернуться в бокс, так как его привлекает рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет.

«Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».

45-летний Кличко провел 69 поединков, в которых он одержал 64 победы (53 — нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке, который прошел в апреле 2017 года, он проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/

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