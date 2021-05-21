Емельяненко прокомментировал возможное возвращение Кличко в бокс

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко положительно воспринял слова бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко.

Ранее 45-летний Кличко заявил, что готов вернуться в бокс, так как его привлекает рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет.

«Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».

45-летний Кличко провел 69 поединков, в которых он одержал 64 победы (53 — нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке, который прошел в апреле 2017 года, он проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа.