Завуров дал прогноз на бой Аббасова и Пираева

Завершивший карьеру боец ММА, ныне президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров дал прогноз на бой между чемпионом AMC Fight Nights в легком весе Нариманом Аббасовым и Марифом Пираевым.

«Для меня лично это очень интересный бой, — сказал Завуров «СЭ». — Прилечу в Москву на этот турнир. У Марифа немного больше шансов на победу, но нельзя исключать взрывную силу Наримана. Вот смотришь на него и думаешь: «Что за колхозник?». Он выбрасывает удары, и ты думаешь, что его можно спокойно пережить в стойке, но он в такой момент попадает, что я сам не ожидал, откуда пришел этот удар. Он не в челюсть, а куда-то в висок попал. Он очень мощный, молодой, с энергией, поэтому его остановить тоже будет тяжело».

«Я раньше работал с Марифом, — продолжил он. — Скажу, что у него хороший партер. Он очень цепкий. В пятираундовях боях, когда возня происходит, хорошо работает, спину забирает. Хорошо работает в стойке, удар защищает, хорошо держит удары. Поэтому отдам небольшое предпочтение Марифу. С нетерпением жду этот бой».

В последнем поединке, который состоялся в сентябре в Москве прошлого года на совместном турнире Eagle FC и AMC Fight Nights, Завуров техническим нокаутом уступил Аббасову и завершил карьеру бойца.

Бой Аббасова и Пираева состоится на 10 июня в Москве.