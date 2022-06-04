В лиге Хабиба отреагировали на состояние Александра Емельяненко

Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, возможен ли в будущем бой в его лиге между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым, между которыми в конце прошлого года вспыхнул конфликт.

Также Завуров прокомментировал текущее состояние тяжёлого после очередного загула.

«Возможен ли в будущем бой между Артуром Гусейновым и Александром Емельяненко? С каждым месяцем, наверное, у Александра и здоровье чуть такое... Видел его последнее интервью, в котором он еле ходил, поэтому, скорее всего, по крайней мере в нашей лиге такого не будет. Ничего против него не имею. Просто у нас такая лига, и просто как себя позиционирует... Если даже так будет делать другой боец, не имеет значения, например, если Артур так будет делать... В России для него (Александра) площадок много, поэтому с этим проблем нет. Удачи и здоровья ему».