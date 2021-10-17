Запашный: «Время, проведенное Минеевым в Дагестане, дало о себе знать»

Народный артист РФ Эдгард Запашный прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в бою за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе (до 83,9 кг).

«Бой хороший. Если бы чуть-чуть Магомед додавил в первом раунде, мог бы выиграть, потому что первый раунд был за ним: и тейкдауны, и все у него получилось. Видимо, время, проведенное Володей в Дагестане, дало о себе знать. Он понимал, что придется бороться и в энергосберегающем режиме смог вытащить всю энергию Магомеда, несмотря на то, что Володя находился внизу. Тем самым он создал плацдарм в третьем раунде, когда Магомед, как принято это говорить, истощил все свои запасы«, — сказал Запашный «СЭ».

Эдгард Запашный ожидал, что бой закончится в три раунда по двум причинам.

«Первое — мне показалось, что на процедуре взвешивания Магомед не очень хорошо себя чувствовал. Видимо, весогонка далась ему нелегко. Он был не в той энергично-агрессивной форме, в которой был перед боем с Емельяненко. Магомеда видел непосредственно перед самим боем, вместе заходили на аренду, он был таким заряженным. А тут мне показалось, что он не очень себя чувствует.

Второе — наткнулся на прогноз моего друга Камила Гаджиева, который сказал, что Минеев должен выиграть в четвертом раунде, а я понимаю, что Камил редко, когда ошибается, потому что он — профессионал высокого уровня", — добавил Запашный", — добавил Запашный"

Ранее, в ночь на 17 октября, Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде поединка в Сочи. Этот бой был вторым для спортсменов. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три