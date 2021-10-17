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Запашный: «Еще один бой Исмаилова с Минеевым? Лучше с Емельяненко»

14:20
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Народный артист РФ Эдгард Запашный поделился своим мнением с «СЭ», проводить ли еще один бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Нужно ли им еще проводить бой друг с другом? Считаю, что Магомеду нужен реванш с Сашей Емельяненко. В смысле не ему он нужен, а в случае активности Емельяненко Магомеду надо принять реванш. Вот это будет интересно. Потому что по супертяжам Магомеду, мне кажется, сейчас будет выступать легче, чем гонять вес», — добавил Запашный.

Ранее, в ночь на 17 октября, Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде поединка в Сочи. Этот бой был вторым для спортсменов. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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