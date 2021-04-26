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Василевский: «Андраде не раскручен медийно, как наши бойцы, но он гораздо опасней и сильнее их»

19:27
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Российский средневес ММА Вячеслав Василевский (34-8) поделился ожиданиями от боя с бразильцем Вискарди Андраде (22-8). Их поединок станет главным событием турнира RCC 9.

«Вискарди Андраде очень жесткий и тяжелый соперник. Посмотрите его бой со Шлеменко, чтобы понять его уровень. Он нокаутировал Мартынова, дрался в UFC. Он очень серьезный оппонент. Да, он не так известен в России и не раскручен медийно, как наши бойцы, но он гораздо опасней и сильнее их. Моя главная задача — выйти и забрать победу. План простой — выходить и драться», — приводит слова Василевского пресс-служба RCC.

Турнир RCC 9 пройдет 3 мая в Екатеринбурге.

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