Василевский: «Андраде не раскручен медийно, как наши бойцы, но он гораздо опасней и сильнее их»

Российский средневес ММА Вячеслав Василевский (34-8) поделился ожиданиями от боя с бразильцем Вискарди Андраде (22-8). Их поединок станет главным событием турнира RCC 9.

«Вискарди Андраде очень жесткий и тяжелый соперник. Посмотрите его бой со Шлеменко, чтобы понять его уровень. Он нокаутировал Мартынова, дрался в UFC. Он очень серьезный оппонент. Да, он не так известен в России и не раскручен медийно, как наши бойцы, но он гораздо опасней и сильнее их. Моя главная задача — выйти и забрать победу. План простой — выходить и драться», — приводит слова Василевского пресс-служба RCC.

Турнир RCC 9 пройдет 3 мая в Екатеринбурге.