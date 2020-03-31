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Забит Магомедшарипов — о коронавирусе: «С каждым днем все интереснее»

06:03
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Российский боец MMA Забит Магомедшарипов поделился мнением о пандемии коронавируса. Ранее он объявил, что не выступит на турнире UFC 249, который намечен на 18 апреля.

— С каждым днем все интереснее: закрытие границ, карантин, комендантский час. Кто бы мог подумать о таком месяц назад. Вы как вообще, чем занимаетесь? — написал Магомедшарипов в своем Instagram.

28-летний Магомедшарипов выступает в полулегком весе (до 65,8 кг). На его счету 18 побед и 1 поражение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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