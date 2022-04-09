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Сегодня, 06:44

Макгрегор призвал увеличить бонусы перед UFC 273

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к главе промоушена Дане Уайту с просьбой увеличить бонусные выплаты перед турниром UFC 273.

«Здорово видеть всех молодых псов в UFC сегодня! Дуэли взглядов были здесь всегда. Отменять их нельзя. Потрясающие вещи! Прямо сейчас есть ощущения «больших боев»? Я так думаю, что да! Впереди, парни! 60 тысяч, Дана! Подними бонусы, пусть парни бьются!», — написал Макгрегор в Twitter.

Сейчас средний размер бонуса за главный бой вечера составляет около 50 тысяч долларов.

Напомним, последний бой Макгрегор провел 10 июля, проиграв американцу Дастину Порье.

Конор Макгрегор
ММА
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