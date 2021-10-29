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Махачев и Хукер успешно взвесились перед боем в Абу-Даби

08:40
Ислам Махачев. Фото ufc, Twitter
Ислам Махачев. Фото ufc, Twitter

Российский боец ММА Ислам Махачев и новозеландец Дэн Хукер успешно уложились в лимит легкой весовой категории.

Вес Махачева составил 155,5 фунта (70,5 кг), а Хукера — 156 фунтов (70,7 кг).

Бой Махачев — Хукер станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

На счету Махачева 20 побед и поражение. У Хукера 21 победа и 10 поражений.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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