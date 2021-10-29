Махачев и Хукер успешно взвесились перед боем в Абу-Даби
08:40
Российский боец ММА Ислам Махачев и новозеландец Дэн Хукер успешно уложились в лимит легкой весовой категории.
Вес Махачева составил 155,5 фунта (70,5 кг), а Хукера — 156 фунтов (70,7 кг).
Бой Махачев — Хукер станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.
На счету Махачева 20 побед и поражение. У Хукера 21 победа и 10 поражений.
Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.
Islam Makhachev weighs in for his anticipated scrap with Dan Hooker pic.twitter.com/HPbX2RN23o— The Mac Life (@TheMacLife) October 29, 2021
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