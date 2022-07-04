Ян Блахович обратился к Камару Усману, назвав себя охотником на монстров

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману (20-1), назвав себя охотником на монстров.

«Слышал, люди называют тебя «Нигерийский кошмар»... монстром. Круто. Но я охочусь на монстров. Неважно, насколько они страшны», — написал Блахович в Twitter, прикрепив фотографию битвы взглядов с Усманом, которую они провели за кулисами турнира UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.