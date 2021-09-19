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Выбитые зубы и сломанная челюсть — страшная травма в со-главном бою UFC Vegas 37

15:07
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Американский боец UFC Девин Кларк получил жуткую травму зубов в бою против молдаванина Иона Куцелабы, прошедшем в ночь на 19 сентября в рамках UFC Vegas 37.

Поединок закончился победой Куцелабы единогласным решением судей (29-26, 29-27, 30-26). В первом раунде 27-летний молдаванин отправил Кларка в нокдаун, однако не смог финишировать — пятиминутка завершилась в пользу Куцелабы 10-8 на карточках трех судей.

Во втором раунде Куцелаба перевел соперника и едва не забил в партере, после чего угрожал болевым. Кларк сумел выбраться из тяжелого положения, однако получил перелом нижней челюсти. Фотограф UFC Джефф Боттари сделал снимок, который показал внутреннюю часть рта Кларка, где его десны и зубы были сильно изуродованы.

Тем не менее, Кларк вышел на третий раунд и смог забрать его (10-9, 10-9, 9-10).

33-летний американец дебютировал в UFC в 2016 году. С тех пор он провел 12 поединков, из которых половина — победы. Всего на его счету 12 побед и шесть поражений.

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Никита Карин все материалы автора

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